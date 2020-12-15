Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе на 15 декабря

Распространение коронавируса в странах продолжается. 15 декабря стало известно о более чем 73,1 млн случаев коронавируса в мире. В Украине за сутки выздоровело рекордное количество пациентов.

Факты ICTV подготовили самые важные новости мира и Украины о коронавирусе 15 декабря.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 декабря в Украине зафиксировали 8 416 новых случаев заражения коронавирусом.

За сутки умерло 233 человека, выздоровели — 16 150 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

Постановление правительства об установлении карантина для предотвращения распространения Covid-19 запрещает плановые госпитализации в коммунальных и государственных медучреждениях, работа частных клиник не ограничивается.

На период действия карантина с 19 декабря 2020 до 28 февраля 2021 года частные медучреждения могут проводить плановые госпитализации и операции с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Коронавирус в мире

Лидерами по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом остаются США (16,9 млн), Индия (9,9 млн) и Бразилия (6,9 млн).

За все время пандемии коронавируса в мире заболело 14% медицинских работников, при том что они составляют, по оценкам, 3% мирового населения.

В США от Covid-осложнений умерло уже более 300 тыс. пациентов, что стало очередным антирекордом.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

В Турции на Новый год введут четырехдневный локдаун, который будет действовать с вечера 31 декабря до утра 4 января. Будет действовать комендантский час с запретом выхода из дома.

Правительство Чехии усилит ограничительные меры для предприятий и общественных собраний, начиная с сегодняшнего дня. С 18 декабря страна перейдет на четвертый уровень противоэпидемической системы.

Во Франции зарегистрировали самое низкое за предыдущие месяцы количество новых заражений в течение суток, но смертность остается высокой.

За предыдущие 24 часа в стране выявлено 3 063 новых заражений коронавирусом. Этот показатель почти в двадцать раз ниже, чем было зафиксировано в начале ноября (около 60 тыс.).

В Нидерландах объявили жесткий локдаун на пять недель. Новые меры включают ограничения собраний двумя людьми, в том числе дома. Исключение будет сделано на три дня в период Рождества, когда разрешат встречи с участием трех взрослых посетителей.

ВОЗ призвала носить маски после вакцинации от Covid-19

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что после вакцинации против коронавируса людям необходимо будет носить защитную маску и придерживаться социальной дистанции.

В организации утверждают, что вакцина от Covid-19 предотвращает развитие легочных заболеваний, вызванных вирусом SARS-COV-2, но неизвестно, в целом защищает ли она от заражения новым коронавирусом.