Президент США Дональд Трамп готов сделать прививку от коронавируса, но пойдет на это лишь тогда, когда врачи посчитают это необходимым.
Об этом во время брифинга 15 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
— Президент получит вакцину, как только его команда медиков решит, что это лучше сделать, — уточнила Кейли Макинэни.
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В то же время спикер напомнила, что недавно Трамп переболел коронавирусом.
LIVE: @PressSec holds a briefing https://t.co/bBSwpPTQ28
— The White House (@WhiteHouse) December 15, 2020
Вакцинация против коронавируса
В США утвердили вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, с 14 декабря в стране проводят вакцинацию.
Однако сам Трамп заявил, что не будет спешить делать прививку.
Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.
Источник: The White House