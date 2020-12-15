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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В Белом доме рассказали, когда Трамп сделает прививку от Covid-19

Президент США Дональд Трамп готов сделать прививку от коронавируса, но пойдет на это лишь тогда, когда врачи посчитают это необходимым.

Об этом во время брифинга 15 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

 — Президент получит вакцину, как только его команда медиков решит, что это лучше сделать, — уточнила Кейли Макинэни.

Читайте: Первая прививка — медику: США начали массовую вакцинацию от Covid-19

В то же время спикер напомнила, что недавно Трамп переболел коронавирусом.

Вакцинация против коронавируса

В США утвердили вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, с 14 декабря в стране проводят вакцинацию.

Однако сам Трамп заявил, что не будет спешить делать прививку.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: The White House

Фото: Dreamstime

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