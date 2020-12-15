В Пакистане правоохранители сорвали попытку террористов атаковать Исламабадскую фондовою биржу и другие важные правительственные объекты в столице и арестовала трех боевиков.

Контртеррористический департамент полиции провел поисковую операцию в Исламабаде, основываясь на данных разведки о наличии возможных боевиков, привлеченных к недавнему теракту в городе Равалпинди.

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Очаг боевиков обнаружили в провинции Пунджаб.

Полиция также изъяла оружие и боеприпасы у арестованных боевиков, которые признались в своей причастности к теракту, в результате которого 25 человек получили ранения в Равалпинди ранее в воскресенье.

В июне этого года боевики ворвались в здание биржи в портовом пакистанском городе Карачи. Однако, охрана здания отбила нападение, полиция и члены парамилитарных групп убили всех нападающих.

Источник: Синьхуа