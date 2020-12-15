В США подтвердили эффективность вакцины против коронавируса компании Moderna.

К таким выводам пришли в Управлении по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) страны.

Вещество признали эффективным на 94%, безопасным и таким, которое не вызывает серьезных побочных эффектов. Если они фиксируются (жар, головная боль, неприятные ощущения в мышцах), то крайне редко.

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Если вещество утвердят, оно станет второй вакциной против коронавируса, использование которой разрешили на территории США.

В отличие от вакцины компании Pfizer, вещество от Moderna могут перевозить в обычных морозильных камерах при температуре -20°С. Первая же требует сверхнизких температур — около -75°С.

Вакцина против коронавируса

В начале недели в США подтвердили эффективность и разрешили использовать вакцину против коронавируса компаний BioNTech и Pfizer.

Это было первое разрешенное вещество на территории страны.

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