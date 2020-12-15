ВОЗ подтверждает: новый вид коронавируса в Великобритании заразнее

Обнаруженный в Великобритании новый вид коронавируса распространяется быстрее, но не является более опасным.

Об этом сообщил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по Covid-19 Дэвид Наварро.

— Обнаруженный тип коронавируса более заразен, но не кажется более опасным. Полученные данные позволяют предположить, что это радикально не изменит приоритеты в борьбе с вирусом в Великобритании, — пояснил он.

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В то же время Наварро призвал общественность проявлять бдительность в нынешней ситуации.

Накануне глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что специалисты обнаружили более тысячи случаев нового вида коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением вируса на юго-востоке Англии.

По словам Хэнкока, у медиков нет оснований полагать, что этот коронавирус может спровоцировать более тяжелое течение болезни.

Он назвал очень маловерятном то, что вакцина от Covid-19 будет неэффективна к новому штамму.