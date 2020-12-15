ЕС выделил €500 млн для международной инициативы COVAX. Эти средства потратят на вакцины против коронавируса для бедных стран.

Вакцины предоставят странам Африки, Азии, Карибского и Тихоокеанского регионов, а также восточным и южным странам Европы.

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– Совместная поддержка Европейской комиссии и Европейского инвестиционного банка в размере €500 млн позволит COVAX в кратчайшие сроки сделать доступными 1 млрд доз вакцин для людей в странах с низким и средним уровнем доходов, – сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

COVAX одобрил запрос Украины

В COVAX официально одобрили предоставление Украине вакцины против коронавируса.

Теперь Украина бесплатно получит более 8 млн доз, а также шприцы для инъекций.

Минздрав планирует привлекать к процессу логистики ГП Укрвакцина и частные компании.

Источник: Европейская комиссия