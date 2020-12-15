По состоянию на утро 15 мая в мире зарегистрировали 73 190 418 случаев коронавируса.

За весь период пандемии умерли 1 млн 627 тыс. пациентов, 51 323 676 человек выздоровели.

В мировом рейтинге распространения коронавируса Украина занимает 17 место — между Южной Африкой и Перу.

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Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 16 942 822;

Индия — 9 906 507;

Бразилия — 6 929 409;

Россия — 2 681 256;

Франция — 2 379 915.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 308 089;

Бразилия — 181 945;

Индия — 143 746;

Мексика — 114 298;

Италия — 65 011.

Согласно мировой статистике, Украина входит в топ-10 стран, где зарегистрировано наибольшее количество случаев коронавируса.

Коронавирус в мире

В США от Covid-осложнений умерло уже более 300 тыс. пациентов, что стало очередным антирекордом. Больше всего страдают такие штаты, как Калифорния (1 598 389 случаев, 21 082- летальных), Техас (1 411 749 случаев, 24 414 — летальных) и Флорида (1 134 383 случаев, 20 003 — летальных).

В Турции на Новый год введут четырехдневный локдаун, который будет действовать с вечера 31 декабря до утра 4 января. Будет действовать комендантский час с запретом выхода из дома.

Между тем в Европе продолжается усиление карантинных ограничений. Правительство Чехии усилит ограничительные меры для предприятий и общественных собраний, начиная с сегодняшнего дня. С 18 декабря страна перейдет на четвертый уровень противоэпидемической системы.

После того, как на выходных Италия превзошла Великобританию по количеству умерших от коронавируса в Европе, правительство не исключает усиления карантина. Так, речь идет о введении “карантина красной зоны” с 24 декабря по 2 января, в разгар рождественских праздников.

Ночной комендантский час будет продолжен, прогулки без веской причины запретят, а все магазины и заведения питания на выходные закроют.

Источник: Worldometers