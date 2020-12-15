Турция введет четырехдневный локдаун на Новый год

Турция определилась с датами введения четырехдневного локдауна на новогодние праздники.

Комендантский час в Турции продлится с 21.00 31 декабря до 5.00 4 января. Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган во время пресс-конференции.

— Благодаря нашим нынешним мерам мы можем наблюдать серьезное уменьшение количества больных Covid-19 и смертей по сравнению с другими странами.

На днях Турция ввела жесткий карантин на выходных, когда все граждане должны сидеть дома и выходить на улицу только в ближайший супермаркет или аптеку. Всех, кто нарушает комендантский час, штрафует полиция.

По состоянию на 15 декабря в Турции зарегистрировано 1,86 млн подтвержденных случаев коронавируса, из которых 16 646 стали смертельными, а 1,63 млн пациентов побороли заболевания.

В мировом рейтинге распространения коронавируса страна занимает 7 место.

Подробнее о коронавирусе в мире 15 декабря рассказывают Факты ICTV.

Источник: Daily Sabah