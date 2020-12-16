В Австрии с 19 декабря усиливают ограничения на въезд в страну. Они будут касаться тех стран, где зафиксирован высокий уровень распространения коронавируса.

Теперь при въезде в страну необходимо пройти обязательный 10-дневный карантин, даже если у человека отрицательный тест на коронавирус.

Чтобы такая обсервация закончилась досрочно, нужно пройти тест за свои деньги, но не ранее чем через пять дней после начала самоизоляции.

Те, кто будут прибывать в Австрию после 19 декабря, будут подписывать соответствующий формуляр о карантине, который рекомендуется заблаговременно распечатать и заполнить.

Такие ограничения будут действовать и для Украины в частности.

Усиление карантина не касается граждан, прибывающих из 10 стран: Австралия, Финляндия, Ирландия, Исландия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Уругвай и Ватикан.

Карантин в Австрии

С 7 декабря в Австрии ослабили карантин, но рестораны и гостиницы будут закрыты до 7 января. С 24 декабря в стране заработают подъемники. Путешественники должны проходить 10-дневный карантин.

На Новый год позволят собираться компаниям до десяти человек, также заработают розничные магазины и предприятия сферы услуг: парикмахерские и салоны красоты.

Источник: Минзрав Австрии