PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Софія Телішевська |

Австрия ужесточает ограничения на въезд в страну — дата

В Австрии с 19 декабря усиливают ограничения на въезд в страну. Они будут касаться тех стран, где зафиксирован высокий уровень распространения коронавируса.

Теперь при въезде в страну необходимо пройти обязательный 10-дневный карантин, даже если у человека отрицательный тест на коронавирус.

Чтобы такая обсервация закончилась досрочно, нужно пройти тест за свои деньги, но не ранее чем через пять дней после начала самоизоляции.

Те, кто будут прибывать в Австрию после 19 декабря, будут подписывать соответствующий формуляр о карантине, который рекомендуется заблаговременно распечатать и заполнить.

Читайте: Жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 - что именно будет под запретом

Такие ограничения будут действовать и для Украины в частности.

Усиление карантина не касается граждан, прибывающих из 10 стран: Австралия, Финляндия, Ирландия, Исландия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Уругвай и Ватикан.

Карантин в Австрии

С 7 декабря в Австрии ослабили карантин, но рестораны и гостиницы будут закрыты до 7 января. С 24 декабря в стране заработают подъемники. Путешественники должны проходить 10-дневный карантин.

На Новый год позволят собираться компаниям до десяти человек, также заработают розничные магазины и предприятия сферы услуг: парикмахерские и салоны красоты.

Источник: Минзрав Австрии

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка