Польша утвердила Национальную программу вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Страна подписала договора с шести фирмами о поставках более 60 млн доз вещества. В Польше не собираются жалеть денег на борьбу с вирусом и будут вакцинировать как можно большее количество граждан.
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При этом прививка будет бесплатной и добровольной.
Первыми в стране вакцинируют медиков, затем пожилых людей, военных и учителей.
Вакцинация в Польше
В Польше заявляли, что готовятся провести вакцинацию против коронавируса в январе 2021 года.
В стране ждут одобрения вещества Европейским агентством по лекарственным средствам.
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Источник: Польское радио