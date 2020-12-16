Парламент Швеции утвердил 40% увеличение оборонного бюджета на 2021-2025 годы до рекордной за последние 70 лет суммы — $10,6 млрд. Причиной такого шага министерство обороны называет усиление напряженности в регионе и угрозу со стороны Российской Федерации.

За счет такого финансирования страна увеличит количество военнослужащих с 55 до 90 тыс. человек. Кроме того, парламент Швеции проголосовал за то, чтобы страна в перспективе присоединилась к Североатлантическому альянсу. Однако речь идет о декларации намерения, а не реальном шаге к обретению членства.

По словам министра обороны Швеции Петера Гультквиста, такие шаги необходимы из-за усиления агрессивных действий России.

— Мы наблюдаем новое пространство безопасности, в котором Москва готова использовать военную силу для достижения политических целей. В качестве примера — агрессия России в Грузии, Украине, события в Беларуси и российская активность в Арктике и в Балтийском море. Китайцы очень активны, россияне активны, а есть и другие игроки, — отметил Гультквист

РФ наращивает силы в аннексированном Крыму

В течение следующих пяти лет Россия планирует увеличить на 10 тыс. количество своих военных в аннексированном Крыму.

Кроме того, в 1,5-2 раза может вырасти количество вооружения и военной техники на полуострове. Об этом заявила украинская миссия при ОБСЕ.

Сейчас в Крыму размещены 32,5 тыс. российских военных. На вооружении объединенной оперативной группировки РФ на полуострове есть до 200 танков, более 400 боевых бронированных машин и более 280 артиллерийских систем разных калибров, вместе с ракетными системами залпового огня.