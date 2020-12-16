Американцев призывают остаться дома во время проведения торжественной церемонии инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена.

Комитет по инаугурации сообщил, что 20 января Джо Байден и вице-президент Камала Харрис принесут официальную присягу в Капитолии с соблюдением строгих протоколов по охране здоровья и безопасности. После этого ожидается инаугурации речь Байдена.

— География церемонии будет крайне ограничена, а концепция парада, который пройдет после нее, будет переосмыслена, — объяснили в комитете, призвав американцев оставаться дома во время празднований в честь инаугурации Байдена.

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Главный медицинский советник комитета доктор Дэвид Кесслер добавил, что американцы должны участвовать в инаугурационных мероприятиях, находясь дома, чтобы защитить себя, свои семьи, друзей и общество в целом.

Однако до сих пор остается неясным, будет ли на инаугурации Байдена еще действующий президент Дональд Трамп. На днях он заявил, что пока не хочет об этом говорить.

Выборы в США прошли 3 ноября этого года. Стоит отметить, что в Штатах президента избирают не общенациональным голосованием, а через систему Коллегии выборщиков, которая распределяет голоса избирателей.

14 декабря прошло голосование членов Коллегии выборщиков. Согласно результатам, следующим президентом США должен стать демократ Джо Байден. Он набрал более 270 голосов. В то же время действующий президент страны Дональд Трамп набирает 232 голоса.