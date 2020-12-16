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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Инаугурация Байдена: американцев просят наблюдать за церемонией из дома

Американцев призывают остаться дома во время проведения торжественной церемонии инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена.

Комитет по инаугурации сообщил, что 20 января Джо Байден и вице-президент Камала Харрис принесут официальную присягу в Капитолии с соблюдением строгих протоколов по охране здоровья и безопасности. После этого ожидается инаугурации речь Байдена.

— География церемонии будет крайне ограничена, а концепция парада, который пройдет после нее, будет переосмыслена, — объяснили в комитете, призвав американцев оставаться дома во время празднований в честь инаугурации Байдена.

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Главный медицинский советник комитета доктор Дэвид Кесслер добавил, что американцы должны участвовать в инаугурационных мероприятиях, находясь дома, чтобы защитить себя, свои семьи, друзей и общество в целом.

Однако до сих пор остается неясным, будет ли на инаугурации Байдена еще действующий президент Дональд Трамп. На днях он заявил, что пока не хочет об этом говорить.

Выборы в США прошли 3 ноября этого года. Стоит отметить, что в Штатах президента избирают не общенациональным голосованием, а через систему Коллегии выборщиков, которая распределяет голоса избирателей.

14 декабря прошло голосование членов Коллегии выборщиков. Согласно результатам, следующим президентом США должен стать демократ Джо Байден. Он набрал более 270 голосов. В то же время действующий президент страны Дональд Трамп набирает 232 голоса.

Источник: Голос Америки

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