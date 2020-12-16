Курс биткоина впервые в истории превысил $20 тыс.

16 декабря криптовалюта биткоин побила новый рекорд. Стоимость биткоина достигла исторического максимума и превысила отметку $20 тыс. За последние три месяца произошел рост почти на 100%.

По состоянию на 16.00 16 ноября цена криптовалюты на бирже Coinbase составляет $20 660 (около 572 954,9 грн), в сутки стоимость выросла на 6,06%.

Последний раз такие показатели наблюдались три года назад, когда цена биткоина составляла $20 042. В начале декабря этого года криптовалюта реабилитировалась до отметки $19 920.

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Что повлияло на подорожание биткоина

Резкий рост стоимости биткоина связывают с рядом факторов. В октябре платежная система PayPal заявила об открытии доступа к криптовалюте гражданам США.

Во-вторых, в начале зимы один из крупнейших банков Сингапура DBS также сообщил о сотрудничестве с биткоином. Кроме того, эксперты связывают рост стоимости с новостями по поводу вакцины коронавируса — люди надеются на быстрое преодоление пандемии.