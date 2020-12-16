В Европейском Союзе согласовали продление экономических санкций против Российской Федерации.

Решение утвердили постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза.

Речь идет о мерах, срок действия которых истекает 31 января 2021 года. Их продлили до 31 июля 2021 года.

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Санкции против РФ

Из-за агрессии РФ по отношению к Украине западные партнеры ввели санкции против Кремля, которые остаются в силе уже несколько лет подряд.

10 декабря стало известно, что в ЕС еще на полгода продлили срок действия экономических санкций против России за аннексию Крыма в 2014 году. Решение утвердили на саммите ЕС в Брюсселе.

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