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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

Украина улучшила позиции в рейтинге Индекса человеческого развития за 2020 год

Программа развития ООН опубликовала Индекс человеческого развития за 2020 год. Украина находится на 74 позиции. В прошлом году мы занимали 88 место.

Всего в рейтинге есть 189 позиций. В первую десятку попали:

  1. Норвегия;
  2. Ирландия;
  3. Швейцария;
  4. Китай (Гонконг);
  5. Исландия;
  6. Германия;
  7. Швеция;
  8. Австралия;
  9. Нидерланды;
  10. Дания.

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Индекс человеческого развития — это комплексный показатель, который рассчитывается ежегодно для сравнения и измерения уровня и продолжительности жизни, грамотности, образованности в каждой стране мира.

Его используют, чтобы выявить различия между развитыми, развивающимися и недостаточно развитыми странами.

Самые дорогие города мира — рейтинг The Economist

Коронавирус и его влияние на экономику сказались на рейтинге самых дорогих городов в мире. В список в этом году попали Цюрих, Париж и Гонконг, занявшие первое место.

В тройку лидеров вошли также Сингапур (второе место), Тель-Авив и Осака (третье место). Киев поднялся в списке самых дорогих городов и находится на 101 позиции.

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