Украина улучшила позиции в рейтинге Индекса человеческого развития за 2020 год

Программа развития ООН опубликовала Индекс человеческого развития за 2020 год. Украина находится на 74 позиции. В прошлом году мы занимали 88 место.

Всего в рейтинге есть 189 позиций. В первую десятку попали:

Норвегия; Ирландия; Швейцария; Китай (Гонконг); Исландия; Германия; Швеция; Австралия; Нидерланды; Дания.

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Индекс человеческого развития — это комплексный показатель, который рассчитывается ежегодно для сравнения и измерения уровня и продолжительности жизни, грамотности, образованности в каждой стране мира.

Его используют, чтобы выявить различия между развитыми, развивающимися и недостаточно развитыми странами.

Программа развития ООН (ПРООН) опубликовала Индекс человеческого развития за 2020 год. Это комплексный сравнительный показатель ожидаемой продолжительности жизни, грамотности, образования и уровня жизни для стран во всём мире. В рейтинге (ссылка) 189 странhttps://t.co/8QpGxqrjZb pic.twitter.com/KcSoBq7eJ1 — ООН (@UnitedNationsRU) December 16, 2020

Самые дорогие города мира — рейтинг The Economist

Коронавирус и его влияние на экономику сказались на рейтинге самых дорогих городов в мире. В список в этом году попали Цюрих, Париж и Гонконг, занявшие первое место.

В тройку лидеров вошли также Сингапур (второе место), Тель-Авив и Осака (третье место). Киев поднялся в списке самых дорогих городов и находится на 101 позиции.