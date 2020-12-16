Президент США Дональд Трамп будет готов привиться от коронавируса, когда его врач посоветует сделать это.

— Он сделает это, когда получит соответствующую рекомендацию от экспертов в сфере здравоохранения и от врача Белого дома, — сказала представитель Белого дома Кейли Макинани.

Макинани добавила, что и сама будет готова сделать себе прививку от Covid-19.

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Тем временем, вице-президент США Майк Пенс вакцинируется от коронавируса уже в пятницу, 18 декабря. Планируется, что Пенс получит вакцину публично, перед камерами.

Вакцинация в США

В США утвердили вакцину против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech, с 14 декабря в стране проводят вакцинацию. Первым вакцину получил медицинский работник.

Подробнее о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Белый дом, CNN