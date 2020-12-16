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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

ВОЗ хочет в январе отправить специалистов в Китай для поиска источника Covid-19

Специалисты ВОЗ должны отправиться в Китай для изучения происхождения коронавируса уже в январе 2021 года.

Об этом сообщил член миссии Фабиан Лендертц.

— Это не о том, чтобы найти страну-виновника. Это о том, чтобы попытаться понять, что произошло, — отметил Фабиан Лендертц.

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Ученые попытаются понять, циркулировал ли коронавирус ранее.

Кроме того, они исследуют рынок в Ухане, а также отберут образцы летучих мышей и других животных, которые могли быть переносчиками вируса.

Исследование происхождения коронавируса

Идею изучения происхождения коронавируса поддержали представители более 120 стран мира.

Украина также выступила за необходимость проведениях такого расследования.

Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: АР, Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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