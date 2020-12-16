Специалисты ВОЗ должны отправиться в Китай для изучения происхождения коронавируса уже в январе 2021 года.
Об этом сообщил член миссии Фабиан Лендертц.
— Это не о том, чтобы найти страну-виновника. Это о том, чтобы попытаться понять, что произошло, — отметил Фабиан Лендертц.
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Ученые попытаются понять, циркулировал ли коронавирус ранее.
Кроме того, они исследуют рынок в Ухане, а также отберут образцы летучих мышей и других животных, которые могли быть переносчиками вируса.
Исследование происхождения коронавируса
Идею изучения происхождения коронавируса поддержали представители более 120 стран мира.
Украина также выступила за необходимость проведениях такого расследования.
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Источник: АР, Интерфакс-Украина