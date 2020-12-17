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Факты / Мир / Росія
Віталій Плахта |

Больше Букингемского дворца: журналисты нашли вероятный дворец Путина

В России построили секретный дворец, оцениваемый в 200 млн фунтов стерлингов, который может быть дополнением к империи собственности президента Владимира Путина.

Недавно построенный объект площадью 8 500 кв. м расположен в эксклюзивном жилом комплексе для супербогачей Гринфилд на окраине Москвы, пишут российские СМИ.

Он значительно больше Букингемского дворца, площадь которого составляет 7 150 кв. м.

На территории, которая более 600 соток, за стеной безопасности спрятана собственная вертолетная площадка, огромное футбольное поле и лес, где расположены другие здания.

В документа владелец строящегося дворца указан как Российская Федерация.

В отчете утверждается, что строительство ведется компанией Property-V, а ее оценочная стоимость составляет 202 млн фунтов стерлингов.

Читайте: Распад империи: почему Россия не развалится после ухода Путина

  • Больше Букингемского дворца: журналисты нашли вероятный дворец Путина
  • Больше Букингемского дворца: журналисты нашли вероятный дворец Путина
  • Больше Букингемского дворца: журналисты нашли вероятный дворец Путина
  • Больше Букингемского дворца: журналисты нашли вероятный дворец Путина
Больше Букингемского дворца: журналисты нашли вероятный дворец Путина / 2 фотографии

Путина прячут в Сочи, построив ему два одинаковых кабинета

Ранее российские журналисты провели расследование и выдвинули предположение, что Путин последние несколько месяцев проживал на своей даче в Сочи, а не в подмосковной резиденции.

Для того, чтобы запутать народ, Путину построили точную копию кабинета в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Источник: Собеседник

Фото: Собеседник

Фото: Dreamstime

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