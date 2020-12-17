Перспектива развития отношений между Украиной и Россией зависит, в первую очередь, от Украины.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

— Нынешние власти приходили с лозунгом объединения страны, прекращения конфликта на Донбассе и налаживания отношений с Россией. Но ничего не выходит. Они когда идут к власти, опираются на большинство, а когда приходят к власти, начинают постоянно оглядываться на крайне националистические силы. Им не хватает политического мужества, и процесс замирает, — сказал Путин.

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По мнению президента России, ничего не сделано в плане политического урегулирования, и официальные лица в Киеве заявляют, что не собираются выполнять минские соглашения.

Тем не менее, он добавил, что считает большим достижением прекращения огня на Донбассе.

Ситуация на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза открывали огонь по украинским позициям, потерь среди военнослужащих ВСУ нет.