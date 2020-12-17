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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Новогодний локдаун в Европе: коронавирус в мире 17 декабря

По состоянию на 17 декабря в мире зафиксировали 74 534 175 случаев коронавируса с начала пандемии.

1 655 226 пациентов скончались из-за осложнений, которые вызвал Covid-19.

52 372 546 людей, у которых выявили коронавирус, выздоровели.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

  • США — 17 392 618;
  • Индия — 9 951 072;
  • Бразилия — 7 042 695;
  • Россия — 2 734 454;
  • Франция — 2 409 062.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

  • США — 314 577;
  • Бразилия — 183 822;
  • Индия — 144 487;
  • Мексика — 115 769;
  • Италия — 66 537.

Карантин в мире

В Дании на время рождественских и новогодних праздников с 25 декабря 2020 года по 3 января 2021-го закроют магазины. Однако исключение сделают для аптек и продуктовых магазинов.

В Словении местные власти решили продлить жесткие карантинные ограничения до 19 января 2021 года.

Приказ о продлении локдауна вступит в силу 18 декабря и продлится 30 дней.

Израиль начнет массовую вакцинацию населения. Первым человеком, который получит прививку, станет премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Таким образом он хочет дать пример гражданам.

Специалисты ВОЗ отправятся в Ухань, чтобы исследовать Covid-19

Сотрудники ВОЗ в январе поедут в провинцию Ухань, что в Китае. Они будут пытаться исследовать происхождение Covid-19 — определят, циркулировал ли вирус ранее и возьмут анализы у животных, которые могут его переносить.

Фото: Depositphotos

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