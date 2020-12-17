В рамках первой волны вакцинации от коронавируса в США компания Pfizer выделила почти 3 млн доз вакцины.

Вещество отправилось в больницы всех американских штатов.

— В общем Pfizer отправила 2 980 575 доз вакцины для первой прививки, — пишет издание со ссылкой на американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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Дозы распределялись между штатами в зависимости от количества населения в каждом из них. Через 21 день Pfizer выделит такое же количество единиц вакцин для повторного вакцинирования.

Первая одобренная вакцина в США

Вещество от компании Pfizer стало первой вакциной против коронавируса, которую одобрили на территории США.

После этого, с 14 декабря, в стране людям делают прививки от болезни.

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