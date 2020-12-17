Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе на 17 декабря

Коронавирус в мире не отступает. 17 декабря стало известно о более чем 74,5 млн случаев коронавируса в мире. В Украине ожидают первые поставки вакцины уже в январе 2021 года.

Факты ICTV подготовили самые важные новости мира и Украины о коронавирусе 17 декабря.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 17 декабря в Украине зафиксировали 12 047 новых случаев заболевания коронавирусом. В стране умерло 252 пациента. Общее количество летальных случаев из-за Covid-осложнений выросло до 15 996 человек. За сутки выздоровели 12 939 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 512), Одесской (1 064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

Власти Киева в 2020 году выделили почти 386 млн грн на борьбу с коронавирусом.

Президент Владимир Зеленский заявил о намерениях получить первые партии вакцины против коронавируса уже в январе 2021, чтобы начать прививки для украинцев.

В Украине людей будут вакцинировать в три этапа: на первом планируется вакцинировать 700 тыс. граждан — медработников, бойцов Объединенных сил и работников социальной сферы. На втором этапе Минздрав планирует обеспечить вакциной людей в возрасте от 60 лет, включая тех, кто относится к группам медицинского риска.

Третий этап начнется, когда в стране будет умеренная доступность к вакцинам. Тогда вакцинируют людей в возрасте от 17 до 59 лет, относящихся к группам медицинского риска, другие категории населения и профессиональные группы, которые имеют более высокий риск заболеваемости коронавирусной болезнью.

Коронавирус в мире

Лидерами по количеству инфицированных коронавирусом остаются США (17,3 млн), Индия (9,9 млн) и Бразилия (7 млн).

Между тем все государства-члены Европейского союза планируют начать вакцинацию от Covid-19 с 27 декабря.

Президент Франции Эммануэль Макрон заболел Covid-19. За все время во Франции зафиксировали 2 млн случаев инфицирования коронавирусом.

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В Дании на время рождественских и новогодних праздников с 25 декабря 2020 года по 3 января 2021-го закроют магазины. Однако аптеки и продуктовые будут работать.

В Словении местные власти решили продолжить жесткие карантинные ограничения до 19 января 2021 года.

Израиль начнет массовую вакцинацию населения. Первым человеком, который получит прививку, станет премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Таким образом он хочет подать пример гражданам.

В рамках первой волны вакцинации от коронавируса в США компания Pfizer выделила почти 3 млн доз вакцины. Она будет доступна во всех больницах штатов.

К тому же, избранный президент США Джо Байден планирует вакцинироваться от коронавируса в ближайшее время. Он хочет сделать прививку публично.

Египет усилил контроль для украинских туристов, прибывших с результатам ПЦР-теста, который сделан не египетской стороной.