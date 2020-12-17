По состоянию на 17 декабря в мире подтвердили 72 851 747 случаев коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 642 738 инфицированных.

С начала пандемии 1 643 339 пациентов умерли из-за осложнений, которые вызвал Covid-19. За сутки зафиксировали 12 407 новых летальных случаев.

5 стран с наибольшим количеством больных:

США — 16 446 844 (+201 468);

Индия — 9 956 557 (+201 468);

Бразилия — 6 970 034 (+42 889);

Россия — 2 762 668 (+28 214);

Франция — 2 762 668 (+17 441).

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Антилидером по количеству смертей от коронавируса остаются США. Общее количество летальных случаев здесь составляет 301 536. За минувшие сутки умерли еще 2 942 больных.

На втором месте Бразилия — от начала пандемии 182 799 летальных случаев. Тройку лидеров замыкает Индия, в которой от Covid-19 умер уже 144 451 пациент.

Карантин в мире

Между тем, до рождественских праздников остается все меньше времени. Однако все больше стран ближе к празднованиям усиливают ограничения.

Так, Польша вводит новогодний локдаун с 28 декабря по 17 января. Кроме этого, будет действовать комендантский час в новогоднюю ночь. Отелям запретят принимать туристов, путешествующих по служебной необходимости.

Закроют также горнолыжные трассы, магазины (кроме продуктовых), заведения питания.

В Германии до 10 января закроют школы и большую часть розничной торговли, кроме продуктовых магазинов и аптек. Также решили закрыть парикмахерские.

Также СМИ сообщают, что правительство Италии планирует на период рождественско-новогодних праздников ввести восьмидневный общенациональный локдаун для предотвращения роста заболеваемости COVID-19.

Источник: ВОЗ