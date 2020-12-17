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Факты / Мир
Євгенія Шапоренко |

Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом

Президент Франции Эммануэль Макрон заболел коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.  

— У президента республики сегодня диагностировали Covid-19. Этот диагноз был поставлен после теста RTPCR, проведенного при появлении первых симптомов, — заявили в пресс-службе.

Согласно санитарным правилам во Франции, Макрон из-за коронавируса будет изолирован на семь дней. 

Президент Франции продолжит работать и выполнять свои обязанности удаленно. 

Кто из мировых лидеров переболел коронавирусом

Через неделю после того, как ВОЗ объявила пандемию, коронавирусом заболел князь Монако Альбер II. Он был на одном мероприятии с британским принцем Чарльзом, который потом также заболел.

Коронавирус перенос и британский премьер Борис Джонсон.

Еще одним мировым лидером, который инфицировался Covid-19, стал президент США Дональд Трамп. Также заболела и его жена Мелания Трамп. К слову, Трамп не раз демонстративно отказывался от ношения маски.

Президент Польши Анджей Дуда заболел коронавирусной болезнью 23 октября. Он перед этим пребывал в Украине с официальным визитом.

Украинский президент Владимир Зеленский заболел Covid-19 9 ноября.

Источник: Elysee

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