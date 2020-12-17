Избранный президент США Джо Байден планирует вакцинироваться от коронавируса в ближайшее время.

Он может сделать это уже в начале следующей недели, пишет CNN со ссылкой на собственные источники. При этом Байден хочет сделать прививку публично.

— Я не хочу опережать события, но хочу убедиться в том, что мы продемонстрируем гражданам, что это безопасно. Когда я это сделаю, то сделаю это публично, чтобы вы могли стать свидетелями этого, — уточнил Джо Байден.

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Вакцинация Трампа

Пока Байден готовится вакцинироваться от коронавируса, действующий президент страны Дональд Трамп не спешит с таким шагом.

Он пойдет на вакцинацию только после рекомендации его врачей.

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