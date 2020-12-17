Соединенные Штаты столкнулись с серьезной кибератакой, которая коснулась компьютерных сетей федерального правительства.
Об этом говорится в совместном заявлении аппарата директора национальной разведки, Федерального бюро расследований и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США.
— Хотя мы продолжаем работать, чтобы понять весь масштаб этой кампании, мы знаем, что этот компромисс коснулся сети в рамках федерального правительства.
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Для расследования взлома сформировали единую координационную группу по кибербезопасности. Какая именно хакерская группировка совершила атаку, не сообщается.
Атака на данные о вакцине
Неделю назад хакеры атаковали Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и получили доступ к некоторым документам о вакцине от коронавируса, созданную Pfizer и BioNTech.
Речь идет о документах на регистрацию вакцины. Пока неизвестно, получили ли хакеры доступ к персональным данным участников испытаний вакцины.
Источник: ФБР