Соединенные Штаты столкнулись с серьезной кибератакой, которая коснулась компьютерных сетей федерального правительства.

Об этом говорится в совместном заявлении аппарата директора национальной разведки, Федерального бюро расследований и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США.

— Хотя мы продолжаем работать, чтобы понять весь масштаб этой кампании, мы знаем, что этот компромисс коснулся сети в рамках федерального правительства.

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Для расследования взлома сформировали единую координационную группу по кибербезопасности. Какая именно хакерская группировка совершила атаку, не сообщается.

Атака на данные о вакцине

Неделю назад хакеры атаковали Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и получили доступ к некоторым документам о вакцине от коронавируса, созданную Pfizer и BioNTech.

Речь идет о документах на регистрацию вакцины. Пока неизвестно, получили ли хакеры доступ к персональным данным участников испытаний вакцины.

Источник: ФБР