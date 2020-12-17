В Польше трое работников получили условный срок лишения свободы за жестокое обращение с рыбой. Защитники животных утверждают, что этот приговор станет жестким ударом по “варварским практикам”.

Иск против работников супермаркета подали еще 10 лет назад и сначала его отклонили, но уже повторное рассмотрение дало результат. Жалоба состояла в том, что рыбу держали без воды и паковали в сухие пластиковые пакеты.

По словам Каролины Кушлевич, которая защищает животных в суде, такое решение суда является признаком того, что система начинает бороться с безнаказанностью за издевательство над животными.

Человек, который в то время был руководителем рыбного отдела, получил один год условного лишения свободы с отсрочкой на два года. Еще двух работников осудили на 10 месяцев условно. Решение суда как раз совпало с ростом популярности блюда из карпа среди поляков.

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Карп является традиционным блюдом во время рождественских праздников в Польше и других странах Восточной Европы. Эту рыбу часто покупают за некоторое время до праздника еще живой, а потом держат в наполненной водой сосуде или ванной. Только непосредственно перед началом торжеств с животного готовят блюдо.