В США в штате Аляска у двоих медработников, которым ввели вакцину против коронавируса Pfizer и BioNTech, развилась сильная аллергическая реакция.

Через 10 минут после введения прививки у медицинского сотрудника появилась сыпь на лице и туловище, одышка и учащение пульса. Женщину госпитализировали в отделение интенсивной терапии, где она провела всю ночь. Сейчас ее состояние стабильное. В анамнезе пострадавшей не сообщалось о склонности к аллергии.

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У dnjhjuj медработника также через 10 минут появилась аллергическая реакция: отечность глаз, головокружение, раздражение горла. Его доставили в больницу и через несколько часов после нормализации состояния отпустили.

Представители Pfizer сообщили, что тщательно проверят данный инцидент. Они подчеркнули, что пока у них нет достаточного количества информации об возникшей ситуации, однако фармацевтическая компания активно ведет взаимодействие с властями штата.

Также в компании заявили, что при необходимости обновят перечень противопоказаний к своему препарату.

На прошлой неделе похожие инциденты произошли у двух пациентов в Великобритании. Власти страны предостерегли подверженных сильным аллергическим реакциям людей от вакцинации.

Аллергия после вакцины против коронавируса

На прошлой неделе аллергические реакции на вакцину против коронавируса обнаружили у двух пациентов в Великобритании. У них появилась анафилактические реакции в виде кожной сыпи, падение артериального давления и одышки.

Власти страны предостерегли подверженных сильным аллергическим реакциям людей от вакцинации.

Источник: The New York Times, CNN