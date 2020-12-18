Фармкомпания Moderna уничтожит 400 тыс. доз вакцины против коронавируса

Американский производитель вакцины против коронавируса Moderna уничтожит 400 тыс. доз препарата. Фармацевтической компании это пришлось сделать из-за сбоя на производстве.

Во время изготовления очередной партии на последних этапах возникли проблемы с фильтрацией, что и привело к некачественному продукту.

По словам главного научного консультанта Монсефа Слауи, эти 400 тыс. доз еще не были помещены во флаконы и были частью более широкой партии объемом 1,4 млн доз.

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Представитель Moderna Рэй Джордан подчеркнул, что из-за уничтожения такого большого количества вакцин компания не выбивается из намеченных планов. По его словам, они успеют провести 20 млн доз в декабре 2020 года и от 85 до 100 млн доз в первом квартале 2021 года.

Вакцина против коронавируса

В США вакцина против коронавируса от Moderna прошла первый этап утверждения. Группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендовала разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса.

Это решение теперь дает FDA возможность вскоре выдать разрешение на использование этого препарата в США.