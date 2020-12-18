Johnson перешла к финальным испытания вакцины против Covid-19

Американская корпорация Johnson & Johnson запустила в полном объеме финальные испытания своей вакцины от коронавируса. Ожидается, что первые промежуточные результаты исследования будут доступны до конца января 2021 года.

— Третья фаза ключевого масштабного исследования в нескольких странах однокомпонентной вакцины-кандидата от Covid-19 производства Janssen полностью запущена и включает около 45 тыс. участников, — говорится в сообщении компании.

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В частности разработчики отметили, что из-за высокого уровня заболеваемости Covid-19 среди населения в странах, где проводится испытание, такого количества участников будет достаточно для получения необходимых данных.

В США началась массовая вакцинация

14 декабря в США началась массовая вакцинация населения. Страна утвердила препарат от американской фармацевтической компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

До этого использование этой вакцины также поддержали в Великобритании и Канаде. Первую прививку в США сделали медицинскому работнику.

Источник: Johnson & Johnson