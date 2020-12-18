Из-за пандемии коронавируса в первые десять месяцев 2020 года туристическая сфера понесла убытки в размере $935 млрд.

Это отбросило отрасль на 30 лет назад и вернуло к уровню 1990 года.

Самые популярные туристические направления мира приняли на 900 млн меньше путешественников. По прогнозам, до конца года количество туристов в мире сократится до 75%, пишет Всемирная туристская организация ООН.

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В организации прогнозируют, что уже в 2021 году туризм частично восстановится, однако возвращаться к показателям 2019 года он может в течение четырех лет.

Убытки туризма во время пандемии

В сентябре в ООН уже оценивали убытки туризма в 2020 году.

Тогда речь шла о сокращении туристического потока на 65% и потере $460 млрд.

Подробнее об убытках туризма во время пандемии коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: UNWTO