Производители вакцины против коронавируса Pfizer и BioNTech подали заявку в Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии на сертификацию своего вещества.

Как только компании получат одобрение документа, они начнут поставлять вакцину.

— Как только мы получим разрешение, мы немедленно предоставим вакцину жителям Японии, — отметили в представительстве компании в Японии.

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Если вещество одобрят, это будет первая разрешенная для использования вакцина против коронавируса на территории Японии.

Вакцина против коронавируса

Пока в других странах продолжается одобрение вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech, в США проходит процесс вакцинации.

Компании доставили почти 3 млн доз вещества в рамках первой волны прививок.

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Источник: Pfizer