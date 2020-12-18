Производители вакцины против коронавируса Pfizer и BioNTech подали заявку в Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии на сертификацию своего вещества.
Как только компании получат одобрение документа, они начнут поставлять вакцину.
— Как только мы получим разрешение, мы немедленно предоставим вакцину жителям Японии, — отметили в представительстве компании в Японии.
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Если вещество одобрят, это будет первая разрешенная для использования вакцина против коронавируса на территории Японии.
Вакцина против коронавируса
Пока в других странах продолжается одобрение вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech, в США проходит процесс вакцинации.
Компании доставили почти 3 млн доз вещества в рамках первой волны прививок.
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Источник: Pfizer