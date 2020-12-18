PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Pfizer и BioNTech подали заявку на сертификацию вакцины против Covid-19 в Японии

Производители вакцины против коронавируса Pfizer и BioNTech подали заявку в Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии на сертификацию своего вещества.

Как только компании получат одобрение документа, они начнут поставлять вакцину.

— Как только мы получим разрешение, мы немедленно предоставим вакцину жителям Японии, — отметили в представительстве компании в Японии.

Читайте: В Бразилии разрешили устанавливать меры против людей без прививки от Covid-19

Если вещество одобрят, это будет первая разрешенная для использования вакцина против коронавируса на территории Японии.

Вакцина против коронавируса

Пока в других странах продолжается одобрение вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech, в США проходит процесс вакцинации.

Компании доставили почти 3 млн доз вещества в рамках первой волны прививок.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Pfizer

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка