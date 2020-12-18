По состоянию на 18 декабря в мире подтвердили более 75,2 млн случаев коронавируса.

Более 1,6 млн человек умерли от вируса.

Выздороветь удалось более 52,8 млн жителям планеты.

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Страны, где больше всего случаев Covid-19:

США — 17 626 770;

Индия — 9 979 447;

Бразилия — 7 111 527;

Россия — 2 762 668;

Франция — 2 427 316.

Лидеры по количеству смертей от вируса:

США — 317 928;

Бразилия — 184 876;

Индия — 144 829;

Мексика — 116 487;

Италия — 67 220.

Где больше всего выздоровевших:

США — 10 291 057;

Индия — 9 520 827;

Бразилия — 6 177 702;

Россия — 2 202 540;

Аргентина — 1 352 556.

Украина продолжает занимать 17 место в этом списке.

Карантин в мире

Страны мира начали проводить вакцинацию населения от коронавируса. Например, сейчас активно людей вакцинируют в США. В Австралии не спешат начать этот процесс, объясняя это тем, что в стране не такая сложная ситуация с Covid-19.

А в Бразилии суд разрешил властям вводить ограничения для людей, которые отказались делать прививку. Например, они не могут посещать определенные места или же занимать отдельные должности.

Коронавирус в мире

Согласно статистики коронавируса в мире по состоянию на 17 декабря, в мире зафиксировали более 74,5 млн случаев болезни.

За время пандемии умерли более 1,6 млн пациентов.

Выздоровели более 52,3 млн людей.