По состоянию на 18 декабря в мире подтвердили более 75,2 млн случаев коронавируса.
Более 1,6 млн человек умерли от вируса.
Выздороветь удалось более 52,8 млн жителям планеты.
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Страны, где больше всего случаев Covid-19:
- США — 17 626 770;
- Индия — 9 979 447;
- Бразилия — 7 111 527;
- Россия — 2 762 668;
- Франция — 2 427 316.
Лидеры по количеству смертей от вируса:
- США — 317 928;
- Бразилия — 184 876;
- Индия — 144 829;
- Мексика — 116 487;
- Италия — 67 220.
Где больше всего выздоровевших:
- США — 10 291 057;
- Индия — 9 520 827;
- Бразилия — 6 177 702;
- Россия — 2 202 540;
- Аргентина — 1 352 556.
Украина продолжает занимать 17 место в этом списке.
Карантин в мире
Страны мира начали проводить вакцинацию населения от коронавируса. Например, сейчас активно людей вакцинируют в США. В Австралии не спешат начать этот процесс, объясняя это тем, что в стране не такая сложная ситуация с Covid-19.
А в Бразилии суд разрешил властям вводить ограничения для людей, которые отказались делать прививку. Например, они не могут посещать определенные места или же занимать отдельные должности.
Коронавирус в мире
Согласно статистики коронавируса в мире по состоянию на 17 декабря, в мире зафиксировали более 74,5 млн случаев болезни.
За время пандемии умерли более 1,6 млн пациентов.
Выздоровели более 52,3 млн людей.