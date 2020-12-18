Санкции против Турции, которые ввели США за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, направленные на то, чтобы лишить Российскую Федерацию возможности получения доходов, а также против расширения ее влияния.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

— Госсекретарь подчеркнул, что целью санкций является предотвращение получения Россией значительных доходов, доступа и воздействия. Также они не направлены на подрыв военного потенциала или боеготовности Турции, — говорится в сообщении госдепа США.

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Майкл Помпео призвал Турцию решить проблему С-400, согласно многолетней истории сотрудничества в оборонном секторе и взять на себя обязательства относительно закупки оружия, которые не соответствуют стандартам НАТО.

Санкции против Турции

14 декабря США ввели санкции против Управления оборонной промышленности Турции.

В черный список попали четверо чиновников, в частности руководитель турецкого управления Исмаил Демир. Санкции были введены в рамках закона О противодействии противникам Америки с помощью санкций.