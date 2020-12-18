В кафедральном соборе Неаполя в Италии не произошло ежегодного чуда святого Януария.

В этом храме хранится засохшая капля крови мученика, которая обычно после молитвы превращается в жидкость. В этом году кровь осталась сухой.

Бутылочка с кровью Великомученика хранится с IV века. Три раза в год: 19 сентября — в день памяти Святого Януария, 16 декабря — в день, когда неаполитанцы отмечают годовщину извержения вулкана Везувия и в субботу, перед первым воскресеньем мая, на когда выпадает годовщина переноса в Неаполь мощей Святого — она ​​превращается после молитвы на жидкость, а иногда закипает.

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Жители Неаполя верят, если кровь Святого Януария не превратилась в жидкость, случится беда. В частности, такое уже случалось в ХVI в. перед эпидемией чумы и в ХХ в. перед началом Второй мировой войны и перед мощным землетрясением в 1980 году.

Землетрясение под Миланом

Ночью 17 декабря произошло землетрясение под Миланом. Специалисты характеризуют его как самый сильный за последние 500 лет для этой местности.

Магнитуда землетрясения — 3,9 баллов, его эпицентр располагался на глубине 56 км от земной поверхности и только в шести километрах от города.