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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

В Бразилии разрешили вводить меры против людей без прививки от Covid-19

В Бразилии властям разрешили вводить ограничения против людей, которые отказываются вакцинироваться против коронавируса.

Верховным федеральный суд страны позволил принимать законы, действием которых будут вводиться косвенные меры.

Насильно заставлять людей делать прививки нельзя, однако власти отдельных регионов могут законодательно запрещать таким гражданам посещать определенные места или же занимать отдельные должности.

Читайте: Первая волна прививок от Covid-19 в США: Pfizer выделила почти 3 млн доз вакцины

На такие меры в стране пошли из-за сложной эпидситуации, Бразилия — в тройке антилидеров среди стран по темпам распространения вируса.

Вакцина против коронавируса

В ВОЗ с нетерпением ждали появления вакцины против коронавируса, однако в организации отмечают — вещество не решит проблему, а лишь улучшит ситуацию.

В то же время в ВОЗ призывают не делать прививки людям насильно.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Folha de S.Paulo

Фото: Dreamstime

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