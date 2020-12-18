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Факты / Мир
Софія Телішевська |

В США вакцина от Moderna прошла первый этап утверждения

Группа Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендовала разрешить экстренное применение вакцины от коронавируса Covid-19 компании Moderna.

20 экспертов высказались за применение вакцины, один воздержался. Против вакцины не проголосовал никто.

Это решение теперь дает FDA возможность вскоре выдать разрешение на использование этого препарата в США.

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В случае быстрого одобрения FDA вакцина от Moderna может начать поступать в штаты уже в понедельник, 21 декабря. В компании ранее пообещали предоставить 50 млн доз вакцин за декабрь, что позволит вакцинировать 25 млн. человек.

В США началась массовая вакцинация

14 декабря в США началась массовая вакцинация населения. Страна утвердила препарат от американской фармацевтической компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

До этого использование этой вакцины также поддержали в Великобритании и Канаде. Первую прививку в США сделали медицинскому работнику.

Источник: The Washington Post

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