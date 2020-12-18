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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Я не причастен: Трамп о преследовании сына Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к делу сына избранного президента США Джо Байдена или всей его семьи. Прокуратура штата Делавэр ведет налоговое расследование в отношении Хантера Байдена.

Это заявление может быть реакцией на сообщения СМИ, что Трамп хочет назначить специального прокурора для расследования дела относительно Хантера Байдена.

— Я не имею никакого отношения к потенциальному преследованию Хантера Байдена или семьи Байден. Это просто еще одна фальшивая новость, — написал он.

Недавно Министерство юстиции США запросило информацию в рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена, сына избранного президента Джо Байдена. В частности, запрос касается компании Burisma.

Хантер Байден и компания Burisma

Burisma считается одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине.

Все лицензии на разработку месторождений газа были выданы во времена Януковича. Владельцем Burisma является Николай Злочевский, который и возглавлял министерство экологии в правительстве Азарова.

По апрель 2019 в состав совета директоров Burismа входил сын кандидата в президенты США, а в то время — вице-президента США Джо Байдена — Хантер Байден.

Журналистские расследования отмечали, что Хантер Байден получал в Burisma до $ 50 тыс. ежемесячно.

Долгое время компанию Burisma подозревали и открыто обвиняли в отмывании денег и хищении украинских госресурсов, а Николай Злочевский даже был объявлен в розыск.

Несмотря на то, что Лондонский суд доказал факт незаконного обогащения акционеров Burisma, в Украине расследование этого дела было прекращено.

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