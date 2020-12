Я не причастен: Трамп о преследовании сына Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к делу сына избранного президента США Джо Байдена или всей его семьи. Прокуратура штата Делавэр ведет налоговое расследование в отношении Хантера Байдена.

Это заявление может быть реакцией на сообщения СМИ, что Трамп хочет назначить специального прокурора для расследования дела относительно Хантера Байдена.

Недавно Министерство юстиции США запросило информацию в рамках расследования финансовой деятельности Хантера Байдена, сына избранного президента Джо Байдена. В частности, запрос касается компании Burisma.

I have NOTHING to do with the potential prosecution of Hunter Biden, or the Biden family. It is just more Fake News. Actually, I find it very sad to watch!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 17, 2020