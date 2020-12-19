По состоянию на 19 декабря в мире коронавирусом заболели уже 74 299 042 человека. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 700 846 инфицированных.

С начала пандемии из-за осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 1 669 982 пациента. За сутки зафиксировали 13 289 новых летальных случаев.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 16 912 564 (+229 915);

Индия — 10 004 599 (+25 152);

Бразилия — 7 110 434 (+69 826);

Россия — 2 819 429 (+28 209);

Франция — 2 401 113 (+15 440).

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С начала пандемии больше всего людей умерли в США — 308 403. За минувшие сутки количество летальных случаев возросло до 3 443 больных.

На втором месте Бразилия — от начала пандемии умерли 184 827 человек. Тройку лидеров замыкает Индия, в которой зафиксировали уже 145 136 летальных случаев.

Карантин в мире

Страны продолжают усиливать ограничения накануне праздников. В Германии с 28 декабря по 17 января будет действовать новогодний локдаун. Закроют горнолыжные трассы, магазины (кроме продуктовых), заведения питания, школы и парикмахерские.

Кроме этого, в новогоднюю ночь будет действовать комендантский час.

В Австрии локдаун вводят уже третий раз. Он будет действовать с 26 декабря по 24 января. Прекращается работа магазинов, кроме товаров первой необходимости, школ, всех культурных заведений.

Во время праздников вся территория Италии перейдет в режим красной зоны. Ограничения будут действовать с 24 по 27 декабря, с 31 декабря по 3 января и с 5 до 6 января.

По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, в этот период людям разрешат оставлять дома только по уважительным причинам, среди которых работа, посещение врача или покупка предметов первой необходимости.

Между тем ВОЗ призывает европейцев оставаться дома на Рождество. Ведь путешествия в это время могут увеличить количество инфицированных Covid-19.

Источник: ВОЗ