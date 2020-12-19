Россия причастна к масштабной кибератаке на ведомства США — Помпео

Россия была причастна к масштабной кибератаке на ведомства и компании Америки. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Майк Помпео.

— Это было очень важное открытие, и я думаю, что теперь мы можем достаточно четко сказать, что именно россияне принимали участие в этой деятельности.

Он осудил масштабную операцию, когда хакеры проникли в системы американского правительства, используя программное обеспечение.

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Со своей стороны, в посольстве России в США опровергли причастность РФ к кибератакам и отметили, что страна не занимается проведением подобных операций в киберпространстве.

17 декабря стало известно, что Соединенные Штаты столкнулись с серьезной кибератакой, которая коснулась компьютерных сетей федерального правительства.

Для расследования взлома сформировали единую координационную группу по кибербезопасности. Какая именно хакерская группировка совершила атаку, пока не сообщали.

Источник: Госдепартамент США