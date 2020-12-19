В ЮАР обнаружили новый вид коронавируса

В Южно-Африканской Республике обнаружили новый вариант Covid-19. Министр здравоохранения Звелини Мкизе считает, что вторая волна коронавируса в декабре вызвана им.
— Этот вид коронавируса может объяснить быстрое распространение второй волны, которая влияет на молодых людей, — сказал министр здравоохранения.
Новый вид Covid-19 идентифицировали южноафриканские ученые. По словам Мхизе, эти данные отправили на исследование во Всемирную организацию здравоохранения.
— Они определили сотни образцов вируса с момента начала пандемии и заметили, что конкретный вид все больше доминирует в результатах анализа образцов, которые собрали за последние два месяца, — отметил он.
Читайте: Есть жертвы: в Турции взорвался кислородный аппарат в отделении с больными Covid-19
По словам министра, эпицентром этой разновидности инфекции стал округ Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп. Оттуда она начала распространяться на восток в провинцию Квазулу-Наталь и района Гарден-Рут на западе ЮАР.
Мхизе повторил, что самый эффективный способ дать отпор болезни — это придерживаться социальной дистанции, носить маски и регулярно мыть руки.
В Бразилии будут вводить меры против людей без прививки от Covid-19
В Бразилии властям разрешили вводить ограничения против людей, которые отказываются вакцинироваться от коронавируса.
Насильно заставлять людей делать прививки нельзя, однако власти отдельных регионов могут законодательно запрещать таким гражданам посещать определенные места или же занимать отдельные должности.