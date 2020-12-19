В ЮАР обнаружили новый вид коронавируса

В Южно-Африканской Республике обнаружили новый вариант Covid-19. Министр здравоохранения Звелини Мкизе считает, что вторая волна коронавируса в декабре вызвана им.

— Этот вид коронавируса может объяснить быстрое распространение второй волны, которая влияет на молодых людей, — сказал министр здравоохранения.

Новый вид Covid-19 идентифицировали южноафриканские ученые. По словам Мхизе, эти данные отправили на исследование во Всемирную организацию здравоохранения.

— Они определили сотни образцов вируса с момента начала пандемии и заметили, что конкретный вид все больше доминирует в результатах анализа образцов, которые собрали за последние два месяца, — отметил он.

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По словам министра, эпицентром этой разновидности инфекции стал округ Нельсон Мандела Бей в провинции Восточный Кейп. Оттуда она начала распространяться на восток в провинцию Квазулу-Наталь и района Гарден-Рут на западе ЮАР.

Мхизе повторил, что самый эффективный способ дать отпор болезни — это придерживаться социальной дистанции, носить маски и регулярно мыть руки.

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