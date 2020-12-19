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Факты / Мир / Росія
Юлія Захарченко |

В России закрывают два консульства США

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки США Майк Помпео решил закрыть генконсульство США во Владивостоке. Также приостанавливают работу генконсульства в Екатеринбурге.

Такое решение, по словам представителя Госдепа, было принято для оптимизации работы дипломатической миссии США в РФ.

— Госсекретарь в тесной консультации с послом США в РФ Джоном Салливаном приняли решение закрыть генконсульство США во Владивостоке.

Также приостановливают работу генконсульства США в Екатеринбурге в рамках наших постоянных усилий по обеспечению безопасной и надежной работы дипломатической миссии США в Российской Федерации, — отметил дипломат.

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Таким образом посольство Соединенных Штатов Америки в Москве останется единственным дипломатическим форпостом США в России. Представитель Госдепа также отметил, что российские консульства в США не будут закрывать.

— Никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется, — отметил дипломат.

В США одобрили вакцину Moderna

Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердило высокую эффективность вакцины от Covid-19 компании Moderna и разрешила ее массовое использование.

Это произошло примерно через неделю после утверждения вакцины Pfizer/BioNTech, которая сейчас распространяется.

Теперь, когда доступны две вакцины для профилактики Covid-19, FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с глобальным пандемией, которая ежедневно вызывает огромное количество госпитализаций и смертей в США.

Источник: РБК-Украина

Фото: Pixabay

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