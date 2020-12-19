Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердило высокую эффективность вакцины от Covid-19 компании Moderna и разрешила ее массовое использование.

Это произошло примерно через неделю после утверждения вакцины Pfizer/BioNTech, которая сейчас распространяется.

Теперь, когда доступны две вакцины для профилактики Covid-19, FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с глобальным пандемией, которая ежедневно вызывает огромное количество госпитализаций и смертей в США.