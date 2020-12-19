В США одобрили использования вакцины от компании Moderna

Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердило высокую эффективность вакцины от Covid-19 компании Moderna и разрешила ее массовое использование. Это произошло примерно через неделю после утверждения вакцины Pfizer/BioNTech, которая сейчас распространяется.

Теперь, когда доступны две вакцины для профилактики Covid-19, FDA сделало еще один важный шаг в борьбе с глобальным пандемией, которая ежедневно вызывает огромное количество госпитализаций и смертей в США.

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В США считают, что переход от последовательности вируса в январе к наличию двух вакцин в декабре — замечательное достижение.

В США началась массовая вакцинация

14 декабря в США началась массовая вакцинация населения. Страна утвердила препарат от американской фармацевтической компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.

До этого использование этой вакцины также поддержали в Великобритании и Канаде. Первую прививку в США сделали медицинскому работнику.

Источник: The Financial Times