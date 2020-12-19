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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Европейский Союз осудил размещение Россией ядерного оружия в аннексированном Крыму

Евросоюз обеспокоен размещением в оккупированном Россией Крыму самолетов и ракет, способных нести ядерные боеприпасы, а также захватом бывших объектов хранения ядерного оружия на полуострове.

— Мы серьезно обеспокоены перемещением на территорию Украины передовых систем вооружения, включая самолеты и ракеты, способных нести ядерные боеприпасы и оружие, а также незаконным захватом и установлением Россией контроля над бывшими объектами хранения ядерного оружия в Крыму, – подчеркнули в ЕС.

Брюссель также осудил милитаризацию Крымского полуострова и присутствие на полуострове российских войск противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины.

Европейский союз призвал Россию воздержаться от незаконной военной деятельности в Крыму, Черном и Азовском морях.

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Ядерные планы РФ в Крыму

Российская Федерация готовится к широкому размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму. Об этом в беседе с журналистами рассказал министр обороны Украины Андрей Таран.

Как произошла аннексия Крыма

16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый референдум о статусе полуострова.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о “включении Крыма в состав РФ”. Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.

Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна цивилизованная страна не признали результаты голосования на так называемом “референдуме” и ввели санкции против России.

Источник: Укринформ

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