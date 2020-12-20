Мутация коронавируса: Израиль может отменить авиасообщение со всеми странами

Власти Израиля хотят отменить авиасообщение со всеми странами. Причиной такого намерения является новый штамм коронавируса, который распространяется в мире.
Идею закрытия международных рейсов выразил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Он заявляет, что ни одна вакцина не сможет противодействовать мутации Covid-19.
— Остановите все рейсы со всего мира, — сказал Нетаньяху.
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Новый штамм Covid-19 в мире
14 декабря штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Согласно исследованиям, он заразнее на 70% обычного.
20 декабря стало известно, что новый вид коронавируса зафиксировали также в Нидерландах, Дании и Австралии.
Источник: Time of Israel