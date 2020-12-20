Новый штамм коронавируса, о распространении которого заявили в Великобритании в декабре, обнаружили в стране еще в сентябре.
Однако, по словам ученым, тогда они не обратили на него особого внимания.
— Сначала мутацию обнаружили у пациента в сентябре, а полный геном расшифровали в октябре, — уточнила специалист Службы общественного здравоохранения страны Сьюзан Хопкинс.
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Сейчас новый штамм вируса фиксируют на территории всей страны.
Коронавирус в Великобритании
В Великобритании заявили о новом штамме коронавируса. Он распространяется быстрее, однако информация о том, что он более опасный, пока не подтверждается.
Многие страны мира прекратили авиасообщение со страной, а власти Британии вводят жесткие карантинные меры.
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Источник: Sky News