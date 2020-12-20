Новый штамм коронавируса, о распространении которого заявили в Великобритании в декабре, обнаружили в стране еще в сентябре.

Однако, по словам ученым, тогда они не обратили на него особого внимания.

— Сначала мутацию обнаружили у пациента в сентябре, а полный геном расшифровали в октябре, — уточнила специалист Службы общественного здравоохранения страны Сьюзан Хопкинс.

Читайте: Новый штамм Covid-19 в Британии может быть на 70% заразнее — Джонсон

Сейчас новый штамм вируса фиксируют на территории всей страны.

Коронавирус в Великобритании

В Великобритании заявили о новом штамме коронавируса. Он распространяется быстрее, однако информация о том, что он более опасный, пока не подтверждается.

Многие страны мира прекратили авиасообщение со страной, а власти Британии вводят жесткие карантинные меры.

Подробнее о коронавирусе в Великобритании читайте на Фактах ICTV.

Источник: Sky News