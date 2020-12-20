Новый штамм коронавируса, о распространении которого заявили в Великобритании, обнаружили еще в двух европейских странах — Нидерландах и Дании.
Вирус также зафиксировали в Австралии, сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения.
По их данным, мутация, действительно, распространяется быстрее, чем обычный Covid-19.
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Однако информация о том, что вирус более смертоносный или же иначе реагирует на вакцины, пока не подтверждается.
Новый штамм коронавируса
После того, как стало известно, что в Великобритании распространяется новый штамм коронавируса, некоторые страны ограничили с ней авиасообщение.
Такое решение приняли власти Бельгии и Италии.
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