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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Преодолел границу Британии: ВОЗ заявила о распространении нового штамма Covid-19

Новый штамм коронавируса, о распространении которого заявили в Великобритании, обнаружили еще в двух европейских странах — Нидерландах и Дании.

Вирус также зафиксировали в Австралии, сообщили специалисты Всемирной организации здравоохранения.

По их данным, мутация, действительно, распространяется быстрее, чем обычный Covid-19.

Читайте: Новый штамм Covid-19 в Британии может быть на 70% заразнее — Джонсон

Однако информация о том, что вирус более смертоносный или же иначе реагирует на вакцины, пока не подтверждается.

Новый штамм коронавируса

После того, как стало известно, что в Великобритании распространяется новый штамм коронавируса, некоторые страны ограничили с ней авиасообщение.

Такое решение приняли власти Бельгии и Италии.

Подробнее о новом штамме коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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