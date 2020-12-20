По состоянию на вечер 20 декабря 2020 года коронавирус в мире подтвердили у 75 110 651 человека.

ВОЗ сообщает о 808 224 новых случаях за последние сутки.

При этом от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось 1 680 395 жителей планеты, за сутки — 10 312.

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Где больше всего случаев болезни:

США — 17 314 834 (+402 270);

Индия — 10 031 223 (+26 624);

Бразилия — 7 162 978 (+52 544);

РФ — 2 848 377 (+28 948);

Франция — 2 418 439 (+17 326).

Лидеры по количеству летальных случаев:

США — 311 150 (+2 747);

Бразилия — 185 650 (+823);

Индия — 145 477 (+341);

Мексика — 117 249 (+762);

Италия — 68 447 (+553).

Карантин в мире

В Великобритании зафиксировали новый штамм коронавируса. По предварительной информации, он быстрее распространяется. В связи с этим ряд стран уже закрыли границы с ней.

Кроме того, в мире продолжают проводить массовую вакцинацию населения. 20 декабря этот процесс стартовал в Израиле, с 27 числа — прививки начнут делать в Чехии.

Коронавирус в мире

Согласно статистики коронавируса 19 декабря, на планете подтвердили 74 299 042 случая заболевания.

Суточный прирост — 700 846 инфицированных.

Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ