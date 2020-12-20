Шотландец на гидроцикле пересек Ирландское море ради любимой, его арестовали

28-летний шотландец Дейл Маклоулен отправился на гидроцикле с побережья неподалеку от города Витхорн в город Рэмси на острове Мэн.

Из-за пандемии коронавируса, нерезиденты острова могут попасть туда по специальному разрешению. В сентябре Маклоулен работал на острове несколько недель, тогда и познакомился с девушкой, в которую влюбился по уши. Однако разрешение на работу ему отказались продлить.

Читайте: Голливудские пары: истории любви знаменитостей

Поэтому через несколько месяцев он решился на отчаянное путешествие. От побережья он пешком дошел до города Дуглас, где встретился с любимой. Во время их прогулки в городе, он назвал ее адрес как свой собственный. Однако правоохранители впоследствии проверили документы и задержали мужчину.

Шотландца суд арестовал на четыре недели.

Его любимая Джессика Рэдклифф заявила, что после такого поступка готова выйти замуж за Дейла, если он предложит.

Она добавила, что это замечательная история, которую они смогут рассказывать своим внукам.

Анна Ризатдинова и Сергей Мельник объявили об отношениях