В Чехии хотят начать вакцинировать людей от коронавируса с 27 декабря 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

— Первая прививка от коронавируса будет сделана 27 декабря, если первая партия вакцин будет доставлена в страну, как ожидается, 26 декабря, — отметил Андрей Бабиш.

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Планы по поводу старта вакцинации в стране могут измениться, если будут задержки с поставками вещества.

Вакцинация против коронавируса

После появления вакцины против коронавируса в некоторых странах мира уже начали делать прививки людям.

В США граждан вакцинируют с 14 декабря, а в Израили этот процесс начался с 20 числа.

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Источник: České noviny